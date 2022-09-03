الصباح الفني
قالوا
قيباش كتبت الشاعرة رجاء قيباش تدوينة مما جاء فيها “هي الحياة، لحظة ولادة ولحظة رحيل، وما بينهما نزهة قصيرة متمردة، تمر بسرعة غير آبهة بالفصول”. الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “الصداقة هي شعور نبيل يجب أن يحظى بالاحترام والتقدير”. صصصصص كتبتأكمل القراءة »
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