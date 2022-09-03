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الصباح الفني

قالوا

منذ 51 ثانية
قيباش كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬رجاء‭ ‬قيباش‭ ‬تدوينة‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هي‭ ‬الحياة،‭ ‬لحظة‭ ‬ولادة‭ ‬ولحظة‭ ‬رحيل،‭ ‬وما‭ ‬بينهما‭ ‬نزهة‭ ‬قصيرة‭ ‬متمردة،‭ ‬تمر‭ ‬بسرعة‭ ‬غير‭ ‬آبهة‭ ‬بالفصول‭”.‬ الركراكي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فريد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬الصداقة‭ ‬هي‭ ‬شعور‭ ‬نبيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بالاحترام‭ ‬والتقدير‭”.‬ صصصصص كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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