ملف الصباح
حضور لافت في الصفقات الكبرى
أكثر من 700 فرع لشركات عملاقة وآلاف المقاولات المتوسطة واحتكار للقطاعات الإستراتيجية تسجل فرنسا حضورا قويا في النسيج الاستثماري بالمغرب، وتحظى، تاريخيا، بحظوة “الفوز” بأهم الصفقات العمومية وتدبير قطاعات كبرى بأهم المدن والمناطق الصناعية وفي القطاعات الإنتاجية المربحة. واستطاعت فرنسا أن تتبوأ الرتبة الأولى في المغرب، لعدةأكمل القراءة »
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