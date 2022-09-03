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الصباح الفني

أغنية‭ ‬تجمع‭ “‬الديفا‭” ‬وشيرين

منذ 59 ثانية
سميرة سعيد في إطلالتها الجديدة (خاص)
قالت‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬قريبا‭ ‬وسعيدة‭ ‬بتعاونها‭ ‬معها أعلنت‭ ‬الديفا‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬غنائي‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ديو‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬ وأكدت‭ ‬الديفا‭ ‬استعدادها‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬غنائية‭ ‬جديدة‭ ‬تجمعها‭ ‬بشيرين،‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بها‭ ‬علاقة‭أكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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