الصباح الفني
أغنية تجمع “الديفا” وشيرين
قالت إنه سيتم إطلاقها قريبا وسعيدة بتعاونها معها أعلنت الديفا سميرة سعيد أنها بصدد التفكير في عمل غنائي تقدمه على شكل ديو مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والذي سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة. وأكدت الديفا استعدادها لخوض تجربة غنائية جديدة تجمعها بشيرين، التي تربطها بها علاقةأكمل القراءة »
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