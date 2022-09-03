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صدقي مصابة بكورونا
أعلنت الممثلة هدى صدقي إصابتها بفيروس “كوفيد 19” عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتوب”. وتفاجأت صدقي من تأكيد الطبيب خبر إصابتها بكورونا، إذ لم تفكر أن الأعراض التي شعرت بها طيلة الفترة الماضية كان وراءها، والتي كان أبرزها آلام شديدة في الرأسأكمل القراءة »
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