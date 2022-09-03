الرياضة
“الكوديم” يجلب 18 لاعبا
احتجاجات بسبب منع الجمهور ومفوض قضائي في التداريب تعاقد النادي المكناسي الممارس في القسم الوطني هواة، مع 18 لاعبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأفاد مصدر مطلع أن المدرب الجديد الحسين أوشلا كان وراء جلب جميع اللاعبين، وهم عبد الصمد شكري من المغرب الفاسي، وطوماس كونازو من شبابأكمل القراءة »
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