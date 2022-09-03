الرياضة
تواركة يقدم وافديه في ذكرى تأسيسه
قدم اتحاد تواركة، الصاعد إلى القسم الأول، مدربه طارق السكتيوي وباقي أعضاء طاقمه التقني، إضافة إلى لاعبيه الجدد. ويتكون الطاقم التقني من طارق السكتيوي مدربا، وميمون مختاري، مدربا مساعدا، وأحمد لعمول، معدا بدنيا ومحمد حمادو، مدربا لحراس المرمى. وانتظر اتحاد تواركة ذكرى ال50 سنة على تأسيسه منأكمل القراءة »
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