fbpx
الرياضة

تواركة يقدم وافديه في ذكرى تأسيسه

منذ 5 دقائق
قدم اتحاد تواركة، الصاعد إلى القسم الأول، مدربه طارق السكتيوي وباقي أعضاء طاقمه التقني، إضافة إلى لاعبيه الجدد. ويتكون الطاقم التقني من طارق السكتيوي مدربا، وميمون مختاري، مدربا مساعدا، وأحمد لعمول، معدا بدنيا ومحمد حمادو، مدربا لحراس المرمى. وانتظر اتحاد تواركة ذكرى ال50 سنة على تأسيسه منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.