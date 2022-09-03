ملف الصباح
تاريخ من الدم والقمع
ارتكبت فيه أبشع الجرائم ضد البلاد بالقهر والإذلال وضد المغرب بنهب ثرواته منذ مطلع القرن الماضي، كانت فرنسا تتربص بالمغرب وتخطط لاحتلاله، إلى جانب مجموعة من القوى الاستعمارية الأوربية، ولم يكن دخول المغرب، خلال السنوات التي سبقت مباشرة توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، أن يتم دون أنأكمل القراءة »
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