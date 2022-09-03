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حوادث

تطورات فاجعة حافلة خريبكة

منذ 3 دقائق
اعتقال السائق ومساعده وإحالتهما على المحاكمة أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، زوال أول أمس (الخميس)، على قرار وضع سائق الحافلة، التي انقلبت أخيرا بالطريق الوطنية، الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، والتي أودت بحياة 25 شخصا، وعدة جرحى ومصابين في أوضاع خطيرة، (بوضعه) رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقةأكمل القراءة »

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