حوادث
اغتصاب نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بآسفي
تعرض للاعتداء من قبل رفيقه والنيابة العامة أمرت بالتحقيق في الواقعة بعد اتهامات للطاقم بالتقصير اهتز جناح الأمراض العقلية والنفسية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في تعرض نزيل لاعتداء جنسي من قبل رفيقه في المرفق الصحي، الذي يخضع فيه للعلاج النفسي. وحسبأكمل القراءة »
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