حوادث
آش خاصك تدير ؟
التطليق للغيبة تجد العديد من الزوجات أنفسهن أسيرات، بسبب تواري الزوج عن الأنظار أو فراره خارج أرض الوطن مع عدم ظهوره، ما يدفعهن إلى طلب التطليق والذي يطلق عليه “تطليق للغيبة”. مدة الغياب اشترط المشرع المغربي مدة غياب الزوج في سنة كاملة لمباشرة الزوجة التطليق للغياب، كماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا