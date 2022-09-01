سياحة ونقل جوي.. أخنوش يستقبل المدير العام لمجموعة “TUI” الألمانية

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم (الخميس)، مرفوقا بفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، سيباستيان إبيل، الذي سيتولى ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة TUI الألمانية الناشطة في مجال السياحة والأسفار والنقل الجوي‏.

وناقش الأطراف الأربعة، خلال هذا اللقاء، مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال المكتب الوطني المغربي للسياحة، ومجموعة TUI، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية للمجموعة الألمانية بالمملكة.

وأبرز رئيس الحكومة، وفق بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، المجهودات التي بذلها المغرب، لإعادة إنعاش قطاعي السياحة والنقل الجوي بالمملكة، اللذين تضررا خلال فترة الجائحة، من خلال إجراءات استعجالية، وهو ما مكن قطاع السياحة من استعادة توازنه، بحيث استقبل المغرب خلال يونيو ويوليوز 2022 حوالي 3.2 مليون سائح، كما أن قطاع السياحة استعاد 100 في المائة من السياح الوافدين على المغرب مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع النقل الجوي الذي استرجع عافيته تدريجيا.

من جهته، جدد سيباستيان إبيل‏ التعبير عن الثقة الكاملة لمجموعة TUI في المغرب كوجهة سياحية، مؤكدا استعداد المجموعة لتعزيز تواجدها واستثماراتها بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة TUI الرائدة عالميا في مجال الترفيه والسياحة والسفر، التي تملك سلسلة من الفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران، تتوفر على مجموعة من الاستثمارات في قطاع السياحة بالمغرب.