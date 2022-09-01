الأولى
“ريمونتادا” لاسترجاع أملاك البيضاء
الجماعة حصلت على كنز من الوثائق استعملت لوضع اليد على عقارات يتواصل البحث في أرشيفات البيضاء ومصالح المحافظة العقارية والوكالة الحضرية ومختلف الإدارات العمومية والمحاكم عن وثائق وبيانات و”أدلة”، تدفع بها الجماعة لاسترجاع ممتلكات وأراض وفيلات وأصول تجارية وممتلكات عينية، تم وضع اليد عليها في ظروف غامضة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا