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الرياضة

ديربي بيضاوي حول العسال

منذ دقيقتين
الوداد يجمد عقد اللافي والرجاء يتوصل ببطاقة بن غيت دخل الرجاء السباق على الحصول على خدمات العسال مدافع شباب المحمدية. وينافس الرجاء، جاره الوداد في الحصول على خدمات العسال وقدم عرضا بقيمة 400 مليون، رغم أن مصادر ودادية أكدت نهاية الميركاتو الصيفي بضم السنغالي بولي. وطلب الحسين عموتةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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