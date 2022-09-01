الرياضة
غربال حكما لـ “سوبر” الوداد وبركان
«كاف» لم تحسم في ملعب المباراة ومولاي عبد الله الأقرب عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» الجزائري مصطفى غربال لقيادة نهائي السوبر الإفريقي، بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، في عاشر شتنبر الجاري. وسيتولى كل من عبد الخال تشيالي ومقران قوراري مساعدة الحكم الجزائري، إضافة إلى البوروندي ندابيهاأكمل القراءة »
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