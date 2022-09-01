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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
تأخير‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ “‬ناسا‭” ‬إلى‭ ‬القمر أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ “‬ناسا‭” ‬عبر‭ ‬بثها‭ ‬المباشر‭ ‬بالفيديو،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬إلغاء‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬الجديد‭ ‬نحو‭ ‬القمر‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬محركاته‭. ‬ ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬إرجاء‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬انطلاق‭ ‬برنامج‭ “‬أرتيميس‭” ‬الفضائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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