الصباح الفني
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تأخير إطلاق صاروخ “ناسا” إلى القمر أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عبر بثها المباشر بالفيديو، الاثنين الماضي، إلغاء عملية إطلاق الصاروخ الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته. ومن المتوقع أن يستمر إرجاء هذه المهمة، التي تشكل انطلاق برنامج “أرتيميس” الفضائي الأمريكي للعودة إلىأكمل القراءة »
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