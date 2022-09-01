الرياضة
الفتيان يصطدمون بمصر في ربع النهائي
فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على جزر القمر بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الثالثة من مباريات الجولة الثالثة، ضمن منافسات كأس العرب، التي تحتضنها وهران بالجزائر. وجاء الهدف الوحيد في المباراة بواسطة آدم شاكير، الذي مكن المنتخب الوطني لأقلأكمل القراءة »
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