fbpx
الرياضة

الفتيان يصطدمون بمصر في ربع النهائي

منذ دقيقتين
فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على جزر القمر بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الثالثة من مباريات الجولة الثالثة، ضمن منافسات كأس العرب، التي تحتضنها وهران بالجزائر. وجاء الهدف الوحيد في المباراة بواسطة آدم شاكير، الذي مكن المنتخب الوطني لأقلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.