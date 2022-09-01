مجتمع
تطورات في ملف الجنس مقابل النقط
تعقد رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، في الأيام المقبلة، اجتماعا للجان متساوية الأعضاء، والتي تقوم أيضا بوظيفة المجلس التأديبي، من أجل مناقشة وضعية أستاذ ورئيس شعبة حصل على البراءة في ملف فضيحة الجنس مقابل النقط، لغياب ضحايا مطالبين بالحق المدني، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادرأكمل القراءة »
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