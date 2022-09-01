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الرياضة

آسفي يبعد لاعبا انتدبه قبل 21يوما

منذ 6 دقائق
المالي ديارا فسخ عقده بعد تسليمه 20 مليونا تراجع المكتب المسير لأولمبيك آسفي عن قراره السابق القاضي بالاحتفاظ، بالمدافع المالي إدريسا ديارا في اللائحة النهائية، وفسخ عقده بشكل مفاجئ، بعد 21 يوما من التوقيع له. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن وكيل اللاعب لعب دورا مهما فيأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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