الرياضة
آسفي يبعد لاعبا انتدبه قبل 21يوما
المالي ديارا فسخ عقده بعد تسليمه 20 مليونا تراجع المكتب المسير لأولمبيك آسفي عن قراره السابق القاضي بالاحتفاظ، بالمدافع المالي إدريسا ديارا في اللائحة النهائية، وفسخ عقده بشكل مفاجئ، بعد 21 يوما من التوقيع له. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن وكيل اللاعب لعب دورا مهما فيأكمل القراءة »
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