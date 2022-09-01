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اذاعة وتلفزيون

“لوك أند كي” ينهي غموضه

منذ 10 ثواني
من بين أحدث الأعمال التي طرحتها منصة “نتفليكس” غشت الماضي، الموسم الثالث والأخير من المسلسل “لوك أند كي”، إذ طرحت 10 حلقات، مدة كل واحدة 45 دقيقة. وعرض الموسم الثاني من المسلسل ذاته والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، أكتوبر الماضي، ثم تقرر تقديم جزء الثالث والأخير منأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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