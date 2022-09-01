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“لوك أند كي” ينهي غموضه
من بين أحدث الأعمال التي طرحتها منصة “نتفليكس” غشت الماضي، الموسم الثالث والأخير من المسلسل “لوك أند كي”، إذ طرحت 10 حلقات، مدة كل واحدة 45 دقيقة. وعرض الموسم الثاني من المسلسل ذاته والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، أكتوبر الماضي، ثم تقرر تقديم جزء الثالث والأخير منأكمل القراءة »
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