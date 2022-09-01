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وطنية

13 مليونا ضريبة إدماج طلبة أوكرانيا

منذ 15 ثانية
اليوسفي: ميراوي قال لنا إن القرار حكومي وغير قابل للتعديل أو المراجعة لم تصل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والجمعية الوطنية لآباء وأمهات طلبة المغرب بأوكرانيا، لأي جديد خلال الاجتماع الذي جمعهم الاثنين الماضي، حيث صرح وزير التعليم العالي للجمعية بأن قرار الإدماج حكومي غير قابل للتراجعأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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