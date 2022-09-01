أســــــرة
العنف اللفظي… بداية الاضطرابات
الطفل المعنف يعاني مشاكل تؤثرعلى شخصيته وعلى صحته النفسية أكثر ما يمكن أن يدمر شخصية الطفل، العنف اللفظي، والذي يمكن أن يتلقاه في المنزل أو في المدرسة او حتى في الشارع، إذ أن تأثيرات ذلك كثيرة، ويمكن تصل إلى تغيير شخصيته وسلوكه. ومن بين المشاكل التي يمكنأكمل القراءة »
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