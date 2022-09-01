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أســــــرة

العنف‭ ‬اللفظي‭… ‬بداية‭ ‬الاضطرابات

منذ 10 ثواني
يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬سلوكية‭    ‬‭ (‬خاص‭)‬
الطفل‭ ‬المعنف‭ ‬يعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬تؤثرعلى‭ ‬شخصيته‭ ‬وعلى‭ ‬صحته‭ ‬النفسية أكثر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدمر‭ ‬شخصية‭ ‬الطفل،‭ ‬العنف‭ ‬اللفظي،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتلقاه‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬تأثيرات‭ ‬ذلك‭ ‬كثيرة،‭ ‬ويمكن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬شخصيته‭ ‬وسلوكه‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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