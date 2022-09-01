اذاعة وتلفزيون
قرار طرد يهز “دار البريهي”
إدارتها اتخذته في حق أحد العاملين بسبب خيانة الأمانة اتخذت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الاثنين الماضي قرار الطرد في حق أحد العاملين بها بسبب “خطأ جسيم”. وتبعا للقرار المفعل منذ تاريخ الإعلان الرسمي عنه يقضي بوضع حد لعقد العمل المبرم بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وعون الإشراف،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا