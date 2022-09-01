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اذاعة وتلفزيون

قرار طرد يهز “دار البريهي”

منذ 26 ثانية
إدارتها اتخذته في حق أحد العاملين بسبب خيانة الأمانة اتخذت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الاثنين الماضي قرار الطرد في حق أحد العاملين بها بسبب “خطأ جسيم”. وتبعا للقرار المفعل منذ تاريخ الإعلان الرسمي عنه يقضي بوضع حد لعقد العمل المبرم بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وعون الإشراف،أكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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