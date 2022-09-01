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جبيل في “اثنين للإيجار” صورت الفنانة ثراء جبيل مشاهدها في فيلم “اثنين للإيجار” مع الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي. وتعيش ثراء جبيل حالة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائي، إذ تواصل تصوير دورها في فيلم “جوازة بالعافية” بطولة غادة عبدأكمل القراءة »
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