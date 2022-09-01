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وطنية

المعارضة: وزير الشغل يشجع “الحكرة”

منذ 27 ثانية
يتفرج على مستخدمين زورت شهادات عملهم لتقليص أجورهم هاجمت المعارضة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لأنه وعد بحل مشاكل مستخدمين بشركات تخرق القانون، وتزور شهادات عمل، وتقلص الأجور بأكثر من النصف، وتتهرب من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واستغرب فريق التقدمأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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