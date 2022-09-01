حوادث
حجز مخدرات بسيارة مهاجر
ساهمت الكلاب البوليسية المدربة، التابعة للمصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط، في اكتشاف كمية جديدة من المخدرات، وعثرت عليها هذه المرة مخبأة على متن سيارة نفعية تحمل ترقيم أجنبي، كان يقودها مواطن هولندي من أصول مغربية رفقة زوجته وابنه المقيمين معه بالخارج. وذكر مصدر أمني، أن الكلاب البوليسية أبات مرة أخرى عنأكمل القراءة »
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