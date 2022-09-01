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مجتمع

الطريق المدارية ببني ملال تخفف حركة السير

منذ دقيقتين
خففت الطريق المدارية التي تم تدشينها ببني ملال، أخيرا، من ضغط حركة السير والجولان التي تشهد اختناقا ملحوظا في حركة المرور، ما يساهم في عرقلة مصالح المواطنين والسائقين، الذين يضطرون إلى قضاء وقت طويل وعلى أعصابهم للوصول إلى الوجهة التي يرتضونها. ومكنت الطريق المداري، التي دشنها واليأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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