ملف الصباح
ضحية الدراما الشرقية
تمثلات نمطية خاطئة وضعف مغربي في تصحيح الصورة تعكس الأعمال الدرامية والتلفزيونية المقدمة في بعض القنوات العربية بالشرق، التمثل السائد عن الكثير من الظواهر أو الطبقات الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع الشرقي، وكذلك الصور النمطية المتداولة عن بعض الفئات. وتحضر المرأة المغربية في هذه الأعمال الفنية، باعتبارهاأكمل القراءة »
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