ملف الصباح
أوراق الإقامة بـ “الفاتحة”
سهولة حصول الزوج الأجنبي على وضعية قانونية شرط الدخول إلى البلاد بطريقة شرعية يتيح الزواج بمغربية للرجال الأجانب سهولة في الحصول على وضع قانوني من خلال مقتضيات القانون رقم 02.03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 11.03.196، الذي وضعتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا