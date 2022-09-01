حوادث
ثماني سنوات لامرأة قتلت حماتها
خلافات أسرية أدت إلى اشتباكات توفيت إثرها أم الزوج قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة امرأة من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، دون نية إحداثه بثماني سنوات سجنا نافذا، وتحميلها الصائر في الأقصى. وتعود وقائع هذه القضية، إلى خلافات زوجية بين المتهمة وزوجهاأكمل القراءة »
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