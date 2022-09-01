حوادث
الحبس لناشط “فيسبوكي” أساء لمؤسسة دستورية
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين الماضي، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كان ينشر تدوينات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسيء لمؤسسات الدولة ورموزها، بما فيها المؤسسة الملكية. وقضت المحكمة بمؤاخذة المعني بالأمر، من أجل جميع ما نسب إليه والحكم عليه بسنةأكمل القراءة »
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