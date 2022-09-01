fbpx
حوادث

الحبس لناشط “فيسبوكي” أساء لمؤسسة دستورية

منذ 58 ثانية
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين الماضي، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كان ينشر تدوينات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسيء لمؤسسات الدولة ورموزها، بما فيها المؤسسة الملكية. وقضت المحكمة بمؤاخذة المعني بالأمر، من أجل جميع ما نسب إليه والحكم عليه بسنةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 58 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.