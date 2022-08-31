الرياضة
بوغبا… فضيحة أم ابتزاز؟
شقيقه يهدد بكشف أسرار «خطيرة» واللاعب يتحدث عن تهديدات هدد ماتياس بوغبا، بكشف أسرار عن شقيقه بول، لاعب جوفنتوس ومنتخب فرنسا، وهي التهديدات التي اعتبرها اللاعب “تهديدات” و”محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”. وبث ماتياس (32 عاما)، الشقيق الأكبر لبول بوغبا، مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووعدأكمل القراءة »
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