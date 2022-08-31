وطنية
المغرب يعتزم تعليق الشراكة مع تونس
صادراته لا تغطي سوى 50 في المائة من الواردات التونسية يعتزم المغرب إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تربطه مع تونس، بعد الموقف العدائي الذي عبر عنه الرئيس التونسي بإصراره على استقبال زعيم مرتزقة البوليساريو، رغم تأكيد اليابان على عدم استدعائه لحضور هذا اللقاء. وأفادت مصادرأكمل القراءة »
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