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وطنية

المغرب يعتزم تعليق الشراكة مع تونس

منذ 3 دقائق
A Tunisian vendor displays dates at a central market in Tunis during the second day of the Muslim holy month of Ramadan on May 7, 2019. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
صادراته لا تغطي سوى 50 في المائة من الواردات التونسية يعتزم المغرب إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تربطه مع تونس، بعد الموقف العدائي الذي عبر عنه الرئيس التونسي بإصراره على استقبال زعيم مرتزقة البوليساريو، رغم تأكيد اليابان على عدم استدعائه لحضور هذا اللقاء. وأفادت مصادرأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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