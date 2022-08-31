الرياضة
رسالة رياضية: قضية خابة
أخذت قضية حمزة خابة والرجاء منحى آخر، فيما كانت ملفا بسيطا، لم تم تدبيره مثلما يفترض، لنتأمل: بدأت القصة عندما وقع اللاعب عقدا أوليا مع العربي الكويتي، وحينها كان في أيامه الأخيرة من عقده مع أولمبيك آسفي، فتم إدراج بند في العقد الأولي، يفيد بأنه سيصبح لاغياأكمل القراءة »
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