الرياضة
بولي آخر انتدابات الوداد
الفريق يهزم سطاد بحصة عريضة عزز الوداد تركيبته البشرية بالمهاجم السنغالي بولي جنيور سامبو، لموسم قابل للتجديد. وانضم بولي، البالغ من العمر24 سنة، إلى صفوف الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، قادما من دياراف السنغالي. ورفض الحسين عموتة، مدرب الوداد، انضمام بولي للوداد في البداية، دون الخضوعأكمل القراءة »
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