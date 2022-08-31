مجتمع
زيادة في أسعار العقارات وتراجع المعاملات
انعكست الزيادة في المواد الأولية على أسعار سوق العقار، التي عرفت زيادات متفاوتة حسب المناطق ونوعية الأصول العقارية. وسجل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية زيادة في أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.4 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعلأكمل القراءة »
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