مجتمع
قطاع الاتصالات ينتعش في “كورونا”
كشف تقرير اقتصادي صادر عن قسم الدراسات والتنبؤات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2022، أن قطاع الاتصال سجل زيادة في قاعدة الهواتف بنسبة 3.7في المائة، مقابل 7.8في العام الماضي ليبلغ إجمالي المشتركين 51.3 مليونا سنة 2022، مقابل 49.5 مليونا في العام الماضي و 44.7 مليونا في نهايةأكمل القراءة »
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