اذاعة وتلفزيون
تكريم بوبكدي في مهرجان الأرز
احتضان إفران وأزرو النسخة الثالثة والعشرين منه وبرنامج متنوع حظيت المخرجة فاطمة بوبكدي بتكريم خلال فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بآزرو وإفران، اعترافا بمجهوداتها في عالم الفن السابع. وجاء اختيار بوبكدي لتكريمها اعترافا بمجهوداتها في عالم الفن السابع، وتتويجها بعدة جوائز منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا