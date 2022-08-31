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تكريم بوبكدي في مهرجان الأرز

منذ دقيقة واحدة
احتضان إفران وأزرو النسخة الثالثة والعشرين منه وبرنامج متنوع حظيت المخرجة فاطمة بوبكدي بتكريم خلال فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بآزرو وإفران، اعترافا بمجهوداتها في عالم الفن السابع. وجاء اختيار بوبكدي لتكريمها اعترافا بمجهوداتها في عالم الفن السابع، وتتويجها بعدة جوائز منأكمل القراءة »

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