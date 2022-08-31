بانوراما
العنف والإسلام … قراءات متقاطعة
أنـواع العنـف العنف اللفظي ليس بالضرورة استخدام كلمات التجريح أو السب بل هناك أيضا خطابات تنشر الكراهية نطرح في هذه السلسلة من الحلقات، الجدل القائم منذ سنوات، حول علاقة العنف بالإسلام، من وجهة نظر عدد من المفكرين العرب والغربيين. فبعد ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية التي يقوم بهاأكمل القراءة »
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