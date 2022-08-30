fbpx
خاص

قيس‭ ‬يخرق‭ ‬دستوره‭ ‬

منذ 19 ثانية
استقبل‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬ميليشيا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬به‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬وباع‭ ‬البلد‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬كابرانات‮»‬‭ ‬الجزائر‭ ‬ بقلم‭: ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬طبيح‭ (*)‬ دخل‭ ‬التونسيون‭ ‬والتونسيات‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬والتاريخ‭ ‬الإنساني‭ ‬بتفجيرهم‭ ‬لثورة‭ ‬شعبية‭ ‬تلقائية‭ ‬حقيقية‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬الاستبداد‭ ‬التي‭ ‬جثمت‭ ‬عليهم‭. ‬ تلك‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقا‭ ‬كبيرة‭ ‬للمواطن‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.