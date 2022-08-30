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تصوير “دون وداع” بالرباط
السباعي شارك باعدي بطولة عمل مواضيعه من واقع المجتمع انتهى طاقم الفيلم السينمائي “دون وداع” من تصوير مشاهده بعدد من فضاءات الرباط ونواحيها، خاصة في مناطق قروية، التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عنها مثل «العرجات». ودخل الفيلم السينمائي حاليا مرحلة المونتاج والتوضيب، والذي يتولى فيه المخرجأكمل القراءة »
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