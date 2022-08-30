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الصباح الفني

‭”‬كاميليا‭” ‬رواية‭ ‬جديدة‭ ‬لزوكي

منذ 12 ثانية
غلاف‭ ‬الرواية‭       (‬خاص‭)‬
عمل‭ ‬أدبي‭ ‬يطرح‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬الديانات‭ ‬الثلاث صدرت‭ ‬عن‭ ‬دار‭ “‬غراب‭” ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬بالجمهورية‭ ‬المصرية،‭ ‬رواية‭ “‬كاميليا‭” ‬للكاتبة‭ ‬المغربية‭ ‬حبيبة‭ ‬زوكي‭. ‬وتقع‭ ‬الرواية‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬180‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬المتوسط‭. ‬وتدور‭ ‬أحداثها‭ ‬بحي‭ ‬شعبي‭ ‬وبمواقع‭ ‬ومدن‭ ‬مغربية‭ ‬متعددة‭.‬ وفي‭ ‬تعريف‭ “‬كاميليا‭”‬،‭ ‬تشير‭ ‬الكاتبة،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شابة‭أكمل القراءة »

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