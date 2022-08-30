الصباح الفني
”كاميليا” رواية جديدة لزوكي
عمل أدبي يطرح التعايش والتسامح بين الديانات الثلاث صدرت عن دار “غراب” للنشر والتوزيع بالجمهورية المصرية، رواية “كاميليا” للكاتبة المغربية حبيبة زوكي. وتقع الرواية ذاتها في 180 صفحة من الحجم المتوسط. وتدور أحداثها بحي شعبي وبمواقع ومدن مغربية متعددة. وفي تعريف “كاميليا”، تشير الكاتبة، إلى أنها شابةأكمل القراءة »
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