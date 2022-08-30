الرياضة
الجواز يؤخر التحاق موساوي بخريبكة
تأخر التحاق الحارس الجزائري توفيق موساوي، بأولمبيك خريبكة، لأسباب إدارية متعلقة بصلاحية جواز السفر. ووقع أولمبيك خريبكة عقدا مع موساوي يمتد لموسمين، إذ سيخوض أول تجربة في المغرب، وسيلتحق بمواطنه الظهير الأيسر محمد وليد بنشريفة، الذي اكتشف منافسات بطولة القسم الأول، وكأس العرش. ويعد موساوي من مواليدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا