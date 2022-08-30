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اذاعة وتلفزيون

الخيال والكوميديا في “سلامبر لاند”

منذ 6 دقائق
بدأت منصة “نتفليكس” الترويج لأحدث أعمالها، ويتعلق الأمر بفيلم بعنوان “سلامبر لاند” من بطولة النجم “جيسون موموا” وإخراج “فرانسيس لورانس”. وتدور أحداث الفيلم والذي سيعرض 18 نونبر المقبل، حول فتاة صغيرة تكتشف خريطة سرية لعالم “سلامبر لاند”، فتخوض مغامرة بصحبة شخص ما داخل هذا العالم مليئة بالأحلامأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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