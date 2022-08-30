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اذاعة وتلفزيون

هدى سعد بفلوريدا

منذ 22 ثانية
اختارت الفنانة هدى سعد خلال الصيف الجاري قضاء جزء من عطلتها بولاية فلوريدا بأمريكا، رفقة ابنها. ونشرت هدى سعد صورة من رحلتها لفلوريدا رفقة ابنها، الذي زارت رفقته حديقة الألعاب “ديزني لاند»، كما علقت قائلة «هنيئا لك ابني الشجاع فارس استحملت حرارة فلوريدا الحارقة”. واستعانت هدى سعدأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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