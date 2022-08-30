اذاعة وتلفزيون
“دوزيم” تعوض منال بلمنور
اقترحت عليها الانضمام لبرنامج اكتشاف المواهب عوض المغنية الشابة علمت “الصباح” أن المشرفين على برنامج خاص باكتشاف المواهب الغنائية، من إنتاج القناة الثانية “دوزيم”، تواصلوا مغ الفنانة أسماء لمنور لتعويض المغنية الشابة منال بنشليخة، ضمن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج. وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم الاتفاق، منذ أسابيعأكمل القراءة »
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