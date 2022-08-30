الرياضة
الشافعي: متولي ونجيمة لم يفرا من ليبيا
نفى عزيز الشافعي، وكيل أعمال محسن متولي، أن يكون اللاعب فر من ليبيا، بسبب الظروف الأمنية. وأكد الشافعي، في حديث ل”الصباح”، أنه تحدث صباح أمس (الاثنين)، إلى متولي وزميله ياسين نجيمة، واطمأن على حالتهما، وتأكد أنهما يواصلان استعدادهما بشكل طبيعي لانطلاقة الدوري الليبي. وأكد ” أحد المواقعأكمل القراءة »
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