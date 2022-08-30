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النقابة الوطنية للصحافة تدين الفعل العدائي
أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استقبال قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لزعيم حركة انفصالية، ووضع علم كيان وهمي في صالة الاستقبال، معتبرة أن ذلك يشكل إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإلحاقها بمعسكر معاد للمغرب ومستهدف لمصالحهأكمل القراءة »
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