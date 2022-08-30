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بانوراما

معتقدات الأولين

منذ دقيقتين
تأثر سكان المغرب الأقدمون بالحضارات المحيطة بهم، وكانت لهم في أحيان عدة ركائز ومعتقدات مشتركة. فمرة يعبد الأمازيغ إلها من هذه الحضارة، وأحيانا أخرى تعبد تلك الحضارة إلها أمازيغيا. ويرى عدد من الباحثين أن المعبودات الوثنية في المغرب تنوعت تنوعا شديدا، فعُبدت الشمس والقمر والكواكب والسماء والنارأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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