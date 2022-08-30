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حوادث

اعتقال زوجة بتازة ضللت العدالة

منذ دقيقتين
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، أخيرا، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، زوجة عمرها 36 سنة، بتهم “إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها وخيانة الأمانة وإخفاء مسروق”. وأوقفت المتهمة بعد عودتها لمنزل زوجها بالمدينة بعد ثلاثة أيام من اختفائهاأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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