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الرياضة

بنعبيشة “مشا ورجع”

منذ دقيقتين
عموتة يرفض ضم هداف سنغالي دون الخضوع للتجربة عاد الإطار الوطني حسن بنعبيشة، إلى الوداد، مديرا تقنيا. وأكد بنعبيشة أن كل الترتيبات اتخذت لعودته إلى منصبه السابق. وكشف بنعبيشة، في حديث ل”الصباح”، أنه ناقش كل الأمور الإدارية والتقنية مع سعيد الناصري، رئيس الفريق، هاتفيا، ولم يعد يفصلهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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