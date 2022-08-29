الرياضة
بنعبيشة “مشا ورجع”
عموتة يرفض ضم هداف سنغالي دون الخضوع للتجربة عاد الإطار الوطني حسن بنعبيشة، إلى الوداد، مديرا تقنيا. وأكد بنعبيشة أن كل الترتيبات اتخذت لعودته إلى منصبه السابق. وكشف بنعبيشة، في حديث ل”الصباح”، أنه ناقش كل الأمور الإدارية والتقنية مع سعيد الناصري، رئيس الفريق، هاتفيا، ولم يعد يفصلهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا